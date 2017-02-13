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Французский суд разморозил счета трех российских космических компаний

Экономика
Это уже восьмой случай снятия французским судом ареста со счетов российских госпредприятий

Париж, 13 февраля 2017, 23:12 — REGNUM  Французский суд принял решение о разморозке счетов трёх российских космических госкомпаний, замороженных по «делу ЮКОСа», сообщает RT со ссылкой на руководителя Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

Речь идет о счетах государственных космических компаний России, в том числе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО имени С.А. Лавочника.

Стоит отметить, что это уже восьмой случай снятия французским судом ареста со счетов российских госпредприятий.

Это решение французского суда особенно интересно тем, что ранее прозвучало заявление о том, что «Роскосмос» остановит поставки ракет «Союз» французской компании Arianespace, пока не получит деньги, замороженные по «делу ЮКОСа».

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