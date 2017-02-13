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Президент Молдавии Додон хочет закупать газ в Иране

Экономика
Додон подсчитал, что годовой объем потребления газа для Молдавии и ПМР в Иране производят за 2—3 дня
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Кишинёв, 13 февраля 2017, 22:23 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон считает возможным налаживание сотрудничества с Ираном в энергетическом секторе, в том числе в том, что касается поставок газа на территорию Молдавии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавской президентуры, об этом Додон заявил на состоявшейся в Тегеране встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Додон указал на тот факт, что Молдавия и Приднестровье вместе потребляют ежегодно 2,8−3 млрд кубических метров газа, в то время как Иран ежедневно производит почти 1 млрд кубометров газа.

Президент Молдавии также назвал перспективным развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, «исходя из того, что население Ирана насчитывает более 80 миллионов граждан».

Игорь Додон находится с визитом в Иране в качестве главы Федерации шахмат Молдавии по приглашению президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова по случаю проведения в Тегеране чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Напомним, в настоящее время 99,9% потребляемого газа Молдавия закупает у России. Остальные 0,1% поступают в республику из Румынии через трансграничный газопровод Яссы — Унгены.

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