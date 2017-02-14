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44 тонны арахиса с кишечной палочкой из Аргентины не пустили на Кубань

Экономика
Опасный груз задержан в порту Новороссийска

Новороссийск, Краснодарский край, 14 февраля 2017, 01:35 — REGNUM  В морском порту «Новороссийск» задержан опасный груз из Аргентины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 14 февраля, на Кубань пытались ввезти 44 тонны арахиса.

Пробы были направлены на исследования, результаты которых показали, что орехи не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. В ядрах арахиса подтвердилось наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформы). Использовать в пищу такой продукт питания опасно, добавили в ведомстве.

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Напомним, что крупная партия арахиса была задержана в порту Новороссийска летом прошлого года. Контейнер с 25 тоннами орехов также прибыл в город из Аргентины. В ходе проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили, что орехи имеют неприятный запах. Также в арахисе, который был предназначен для пищевых целей, выявили бактерии кишечной палочки.

Добавим, что накануне в Ейском районе Кубани было уничтожено 148 кг яблок из Польши, запрещенных к ввозу. Продукцию, попавшую под продовольственное эмбарго РФ, реализовывали в поселке Большелугский. Документы на фрукты отсутствовали, но на упаковке имелась маркировка, где страной происхождения значилась Польша. Вся партия яблок была изъята и уничтожена. А в начале февраля под бульдозер было отправлено еще более 700 кг польских яблок.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедший 2016 год в Краснодарском крае было выявлено свыше 101,7 тонн продукции, попавшей под продовольственное эмбарго РФ.

Напомним, с августа 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В списке оказались США, ЕС, Канада, Австралия и Норвегия. Позднее к ним «присоединились» Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

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