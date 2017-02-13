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Татагропромбанк продлил остановку обслуживания клиентов до 15 февраля

Экономика
Ранее банк информировал о технических проблемах

Казань, 13 февраля 2017, 19:28 — REGNUM  Татагропромбанк продлил приостановление обслуживания клиентов. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

«Банк не работает 13 и 14 февраля по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе банк не проводил платежи и переводы в связи с техническими трудностями. Отмечалось, что программисты пока не могут разобраться с причиной проблемы, срок возобновления работы не уточнялся.Кроме того, с 20 декабря в Татагропромбанке действует ограничение на снятие наличных в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов из-за ситуации в Татфондбанке. Ограничена возможность снятия со вклада более 10 тыс. в сутки при досрочном востребовании по предварительной заявке, ограничение в размере 50 тыс. в сутки по истечение срока действия вклада. При этом организация отмечала, что проблем с ликвидностью не испытывает и работает в штатном режиме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря 2016 года Татфондбанк поэтапно ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Аналогичная ситуация сложилась и в «ИнтехБанке». С Татфонданком были связаны другие кредитные организации Татарии, которые после решения ЦБ ограничили выдачу вкладов — в частности это «ТимерБанк» и «Алтынбанк». Однако 1 февраля «ТимерБанк» возобновил обслуживание своих банковских карт. Следующим этапом станет возобновление работы сети банкоматов организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Татагропромбанк приостановил платежи и переводы

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