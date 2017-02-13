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«НижегородгражданНИИпроект» надеется на деньги от проекта ВСМ

Экономика
За счет средств, полученных от проектирования магистрали, предприятие рассчитывает рассчитаться с многомилионными долгами

Нижний Новгород, 13 февраля 2017, 19:21 — REGNUM  МП «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект» (Нижний Новгород) надеется рассчитаться с многомиллионными долгами за счет средств, полученных за проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. Об этом в ходе заседания комиссии городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству заявил и.о. генерального директора предприятия Николай Горбатов.

По его словам, работы по контракту на проектирование планировалось закончить в декабре 2016 года, но к концу прошлого года произошли изменения в техническом задании, и работы сдвинулись на три месяца. Соответственно, были перенесены и сроки оплаты этой работы.

При этом за 2016 год совокупная задолженность МП составляет 35,2 млн рублей, при этом дебиторская задолженность — более 54 млн рублей.

Кроме надежд на контракт на предприятии разработан план по оптимизации расходов предприятия, вывода непрофильных активов и оптимизации штата.

«Мы планируем, что в штате на постоянной основе останется работать то количество сотрудников, необходимое для ежедневного функционирования предприятия. Всех остальных специалистов мы будем набирать по договорам подряда при получении заказов в будущем. Также мы проанализировали размер здания, занимаемого институтом, определили избыточные площади и подготовили предложения по выводу их из хозяйственного ведения института», — заявил Горбатов.

Как сообщалось, ранее ФНС РФ подала иск в арбитражный суд Нижегородской области с просьбой признать «НижегородгражданНИИпроект» банкротом. Долг предприятия составил более 1,2 млн рублей.

Первое заседание по этому делу состоялось 9 февраля 2017 года. Представители предприятия предложили перенести слушания на апрель, пообещав что за это время смогут рассчитаться с долгами и решить вопрос с ФНС РФ мирным путем.

Суд согласился перенести заседание на 9 марта 2017 года.

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