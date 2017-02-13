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В 2016 году нижегородцы совершили 137 млн поездок по транспортным картам

Экономика
До 50% поездок в наземном общественном транспорте города оплачивается бесконтактными транспортными картами

Нижний Новгород, 13 февраля 2017, 18:44 — REGNUM  В 2016 году жители Нижнего Новгорода совершили 137 млн поездок в общественном транспорте города по транспортным картам различных видов. До 50% поездок в наземном общественном транспорте города оплачивается бесконтактными транспортными картами. Об этом в ходе заседания комиссии городской думы по транспорту и связи заявил директор ООО «Ситикард» (занимается внедрением автоматизированной системы оплаты проезда (АСКОП) в Нижнем Новгороде) Юрий Рябиков.

По его словам, со времени запуска АСКОП нижегородцы оформили 421 тыс. карт с транспортным приложением, из них 214 тысяч — персональные транспортные карты, 165 тысяч — льготные персональные транспортные карты, 27,5 тысяч — персональные транспортные карты студента, 18 тысяч — персональные транспортные карты школьника.

В настоящее время в электронной системе оплаты действует 8 видов карт: общегражданская обычная и персональная транспортная карта, несколько видов льготных персональных транспортных карт, карта оплаты парковок, карта пригородных электропоездов, банковские транспортные карты и карта школьника.

Инфраструктура системы, состоящая из 1400 терминалов, принимающих бесконтактные карты, развернута на всем общественном транспорте города, начиная от метро и заканчивая канатной дорогой. Система позволяет также оплачивать муниципальные парковки и использовать карту в качестве пропуска. В городе в шаговой доступности функционируют 1406 пунктов пополнения и реализации карт.

По данным мэрии Нижнего Новгорода, поэтапная работа по внедрению АСКОП в Нижнем Новгороде началась в 2014 году. В феврале в системе появилась услуга регистрации оплаты поездок за наличный расчет. В ноябре 2014 года введена возможность записи проездных билетов всех типов на электронные транспортные карты, включая единый на все виды общественного транспорта.

С августа 2015 года принимаются документы на оформление льготной транспортной карты. С сентября 2015 года на электронный носитель переведены проездные билеты для студентов и школьников без ограничения числа поездок сроком действия один месяц.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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