Нижегородская мэрия направит 50 млн рублей на ремонт автобусных остановок

Нижний Новгород, , 18:15 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода направит почти 50 млн рублей на ремонт и установку автобусных павильонов на территории города. Как сообщили в мэрии, об этом заявил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин.

По его словам, в настоящее время в городе существует порядка 1200 остановочных пунктов: «До 2018 года необходимо предусмотреть установку 45 дополнительных павильонов и заменить на новые 227. Ориентировочная стоимость демонтажа и установки одного павильона составляет 180 тыс. рублей. Таким образом, для реализации этих планов необходимо предусмотреть 48,9 млн рублей».

Кроме того, порядка 80 млн рублей требуется на полный ремонт дорожного покрытия на 30 из 50 существующих разворотных площадок для общественного транспорта на конечных пунктах. На 12 площадках требуется выполнение ямочного ремонта для устранения деформаций асфальтобетонного покрытия.