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Еврокомиссия рассказала, как будет развиваться экономика ЕС

Экономика
ВВП должен вырасти на 1,6%, но изменения в худшую сторону можно ждать из-за Дональда Трампа

Брюссель, 13 февраля 2017, 18:02 — REGNUM  В опубликованном сегодня, 13 февраля, зимнем прогнозе Еврокомиссия надеется, что ВВП еврозоны в 2017 году вырастет на 1,6%, в 2018 году — на 1,8%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЕК. Это немного больше, чем предполагалось в осеннем прогнозе (в 2017 году — на 1,5%, в 2018 году — на 1,7%).

Также этот прогноз опирается на более хороших, чем ожидалось, результатах второго полугодия и довольно хорошем начале 2017 года. Но эти перспективы охватывает большая, чем обычно, неопределенность. Это связано с тем, что пока что неясны намерения новой администрации США в важнейших политических сферах, также с проходящими в этом году в различных странах Европы выборами и приближающимися переговорами с Соединенным Королевством.

Реальный ВВП в еврозоне рос в течение 15 кварталом подряд, занятость быстро увеличивается, а безработица по-прежнему сокращается, хотя ее уровень остается более высоким, чем было до кризиса. Частное потребление все еще является движущейся силой восстанавливающийся экономики. Инвестиции продолжают расти, но все еще вяло.

Заместитель председателя комиссии по делам евро и социальному диалогу, также ответственный за финансовую стабильность, финансовые услуги и союз рынков капиталов, Валдис Домбровскис сказал: «Экономики Европы восстанавливается в течение пяти лет подряд. Но все-таки в эти неопределенные времена важно, чтобы экономика Европы оставалось стабильной и способной приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Для этого необходимы постоянные структурные реформы. Кроме того, нужно уделять много внимания интеграционному росту, чтобы пользу от восстановления экономики почувствовали все. При росте инфляции мы не можем надеяться, что влияние нынешних мер денежной политики будет длиться вечно. Поэтому страны, у которых большой дефицит и долги, должны продолжать их сокращать, чтобы стать более устойчивыми к экономическим потрясениям».

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Экономика Евросоюза
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