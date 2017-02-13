В Ярославле построят фармацевтический завод

Он будет производить препарат для лечения бесплодия

Ярославль, , 17:17 — REGNUM Международный холдинг Besins Healthcare построит в Ярославле новый фармацевтический завод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Договор купли-продажи земельного участка под строительство предприятия между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус» — региональным офисом компании был подписан сегодня в Правительстве Ярославской области.

«Это будет не просто новое предприятие, это совершенно новая компетенция в сфере медицинских технологий. Безусловно, строительство, а затем открытие завода станет еще одним импульсом в процессе развития подготовки кадров для нашей фармацевтической промышленности», — сказал первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин.

Участок расположен в индустриальном парке «Новоселки». Строительство планируется начать в 2017 году, производство — в 2019-м. Новый завод будет выпускать полный цикл препарата «Утрожестан», который входит в общероссийский список жизненно важных лекарственных средств. Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева отметила особую значимость этого проекта для нашей страны. Она сказала, что это лекарственный препарат поможет усиливать позиции России именно в области демографии.

Фармацевтический холдинг Besins Healthcare — международная компания, основанная более 130 лет назад, работающая более чем в 100 странах мира, имеющая штаб-квартиру в Монако и производственные контракты в Азии, Европе и Америке. За последнее время компания приобрела репутацию в разработке и производстве инновационных лекарств для лечения заболеваний в области акушерства, бесплодия и гинекологии, а также андрогенного дефицита.