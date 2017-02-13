Понедельник, 13 Февраля 2017 года
17:26:52 МСК

В Ярославле построят фармацевтический завод

Экономика
Он будет производить препарат для лечения бесплодия
Подписание договора с инвестором
Иллюстрация: Yarregion.ru
Подписание договора с инвестором

Ярославль, 13 февраля 2017, 17:17 — REGNUM  Международный холдинг Besins Healthcare построит в Ярославле новый фармацевтический завод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Договор купли-продажи земельного участка под строительство предприятия между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус» — региональным офисом компании был подписан сегодня в Правительстве Ярославской области.

«Это будет не просто новое предприятие, это совершенно новая компетенция в сфере медицинских технологий. Безусловно, строительство, а затем открытие завода станет еще одним импульсом в процессе развития подготовки кадров для нашей фармацевтической промышленности», — сказал первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин.

Участок расположен в индустриальном парке «Новоселки». Строительство планируется начать в 2017 году, производство — в 2019-м. Новый завод будет выпускать полный цикл препарата «Утрожестан», который входит в общероссийский список жизненно важных лекарственных средств. Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева отметила особую значимость этого проекта для нашей страны. Она сказала, что это лекарственный препарат поможет усиливать позиции России именно в области демографии.

Фармацевтический холдинг Besins Healthcare — международная компания, основанная более 130 лет назад, работающая более чем в 100 странах мира, имеющая штаб-квартиру в Монако и производственные контракты в Азии, Европе и Америке. За последнее время компания приобрела репутацию в разработке и производстве инновационных лекарств для лечения заболеваний в области акушерства, бесплодия и гинекологии, а также андрогенного дефицита.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
ТВ-новостям по-русски запретили использовать слово «Литва»
ВильнюсЛитва Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное