В Узбекистане стали активно рекламировать кредиты для малого бизнеса

Ташкент, , 17:16 — REGNUM Жителям Узбекистана стали разносить по домам письма от банковских учреждений, с предложением взять беззалоговый кредит и организовать малый бизнес, передает корреспондент ИА REGNUM.

В письмах сообщается, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, льготные микрокредиты предоставляются на сумму до 200 минимальных размеров заработной платы (МРОТ — около 150 тыс. сумов, один доллар — 3542 сума).

«Микрокредитование для организации малого бизнеса и частного предпринимательства запускается в порядке эксперимента. Кредиты выдаются на срок до трех лет с шестимесячным льготным периодом», — говорится в рассылке.

При этом, годовая процентная ставка составит 9% при создании одного рабочего места, 8% — двух рабочих мест, 7% — трех-четырех и 6% — пяти и более рабочих мест.

Единственным поручителем при получении кредита могут выступить органы махалли (внутригородские общины, сформированные по принципу места проживания, которые традиционно также выполняют функции органов самоуправления — ИА REGNUM ), которые, исходя из собственных данных о жителях того или иного квартала, могут одобрить получение средств, либо отказать.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Мирзиёев издал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства, дальнейшего укрепления правовых механизмов защиты и гарантий неприкосновенности частной собственности, ликвидации бюрократических преград на пути развития предпринимательства, улучшения инвестиционного климата и деловой среды в стране.

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