Тверская область представит на форуме в Сочи проекты в сфере АПК и туризма

Тверь, , 17:10 — REGNUM Целый ряд проектов представит Тверская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 27−28 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. В работе форума примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Делегацию Тверской области возглавит губернатор Игорь Руденя.

Главной темой дискуссионных площадок форума станет наращивание экономического потенциала регионов.

В рамках форума состоится выставка проектов, находящихся в инвестиционной и эксплуатационной стадии реализации. В этом году стенд Тверской области станет заметно шире по сравнению с предыдущими экспозициями, а представленные проекты затронут несколько отраслей — сельское хозяйство, промышленность, туризм, городское планирование.

Центральное место в тверской экспозиции займут макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Ранее эти проекты уже были представлены президенту РФ Владимиру Путину. Как ожидается, они станут важнейшими объектами деловой инфраструктуры Верхневолжья.

Гостям и участника форума у стенда Тверской области также предложат продегустировать продукцию тверских товаропроизводителей: хлебобулочные изделия, мясные деликатесы, мармелад, джемы и др.

«Сегодняшний пул инвесторов Тверской области формируют уважаемые российские и зарубежные бренды, — прокомментировал губернатор Тверской области Игорь Руденя. — На это мы и ориентируемся в первую очередь. Качество инвестиций должно быть высоким. Должны появляться проекты, которые формируют высокую добавленную стоимость на территории региона, создают рабочие места».