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«Рубль растёт как на дрожжах»

Экономика
Этому способствует одновременно четыре довольно сильных фактора поддержки

Москва, 13 февраля 2017, 16:50 — REGNUM  Сегодня, 13 февраля, рубль снова поставил рекорд. Таким крепким он не был с 19 июля 2015 года. Просто на рынке сошлось одновременно четыре довольно сильных фактора поддержки российской валюты. А стабильные цены на нефть только создали благодатную почву для роста рубля, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Первый фактор — выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Намеки на то, что ставку снижать будут не так уж и быстро, впечатлили рынки. Спекулянты, торгующие на разнице процентных ставок в разных странах, вновь начали скупать рубль.

Второй фактор — четкая позиция президента США Дональда Трампа. Его недовольство по поводу слишком сильного доллара создает условия для дальнейшего укрепления рубля против американской валюты.

Третий фактор — приближающийся сезон налоговых выплат. Пик приходится на 25 число каждого месяца, однако экспортеры заранее начинают переводить иностранную валюту в рубли в фискальных целях. А это рождает кратковременный спрос на российскую валюту.

Четвертый фактор — инертное поведение министерства финансов. Если анонс операций по покупке валюты вызвал небольшой страх на рынке, то в реальности ограниченные объемы вызвали вздох облегчения среди быков по рублю и только ускорили рост валюты», — пояснила Афанасьева.

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«Тем не менее район 57,80−58,00 для пары USD/RUB остается довольно сильной поддержкой. Если цены на нефть все же ускорят падение, пара может оттолкнуться вверх и вернуться в район 58,30», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 14 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Официальный курс доллара опустился на 78,38 копейки и составил 58,0319 рубля. Евро потерял 91,62 копейки и составил 61,7662 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 14 февраля, упала на 84,34 копейки — до 59,7288 рубля.

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