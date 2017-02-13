В Пензенской области самые дешевые сливочное масло и молоко

Пенза, , 16:41 — REGNUM В Пензенском в регионе — самые дешевые в ПФО масло сливочное, цена за 1 кг составляет 405,02 рублей, молоко цельное стерилизованное, ультрапастеризованное жирностью 2,5%-3,2%, цена за 1 литр составляет 55,9 рублей, такие данные приводит Минсельхоз области, сообщает ИА REGNUM.

Также отмечены минимальные потребительские цены на сахар-песок, цена за 1 кг составляет 39,44 рублей, а также соль поваренную пищевую, цена за 1 кг — 8,6 рублей.

Максимальных потребительских цен на продукты питания в Пензенской области не зафиксировано. В постоянном режиме проводится ценовой мониторинг управлением рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ПФО проводится мониторинг, фиксирующий максимальные и минимальные потребительские цены среди регионов.