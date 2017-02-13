Понедельник, 13 Февраля 2017 года
17:22:58 МСК

Ивановский губернатор взял под контроль начисления жителям региона за ОДН

Экономика
Чиновники проверят корректность начисления платы за общедомовые нужды

Иваново, 13 февраля 2017, 16:34 — REGNUM  В Ивановской области оценят корректность начисления платежей за коммунальные услуги, потребляемые на общедомовые нужды. Поручение провести проверку применения новой методики расчета платы за ОДН дал губернатор региона Павел Коньков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 1 января 2017 года плата за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, переведена в состав жилищной услуги и включена в плату за содержание и ремонт жилого помещения. В связи с этим счета за услуги выставляют управляющие компании. Жители области уже получили первые квитанции, в которых услуги рассчитаны по новой методике, и у многих возникли вопросы. Соответствие начислений действующему законодательству проверят специалисты, и, если будут выявлены нарушения, жильцам сделают перерасчет. Глава региона также поручил организовать разъяснительную работу и консультации для жителей области и управляющих организаций.Платежи должны рассчитываться строго в соответствии с размерами нормативов, установленных региональным департаментом энергетики и тарифов. Нормативы определяются исходя из этажности дома и видов предоставляемых услуг. В квитанции размер платы за ОДН должен быть указан отдельными строками по каждому виду ресурса, а именно за холодную и горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию.

Как прокомментировал профильный зампред ивановского правительства Максим Громов, введение нормативов ОДН призвано прекратить практику, когда все неучтенные потери, перерасход коммунальных ресурсов перекладывались на собственников помещений. Теперь разница, возникающая между показаниями общедомового прибора учета и индивидуальных счетчиков, за вычетом норматива, оценивается в соответствии с федеральным законодательством как некачественное обслуживание дома и ложится на управляющую компанию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
ТВ-новостям по-русски запретили использовать слово «Литва»
ВильнюсЛитва Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное