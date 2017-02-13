Ивановский губернатор взял под контроль начисления жителям региона за ОДН

Иваново, , 16:34 — REGNUM В Ивановской области оценят корректность начисления платежей за коммунальные услуги, потребляемые на общедомовые нужды. Поручение провести проверку применения новой методики расчета платы за ОДН дал губернатор региона Павел Коньков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 1 января 2017 года плата за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, переведена в состав жилищной услуги и включена в плату за содержание и ремонт жилого помещения. В связи с этим счета за услуги выставляют управляющие компании. Жители области уже получили первые квитанции, в которых услуги рассчитаны по новой методике, и у многих возникли вопросы. Соответствие начислений действующему законодательству проверят специалисты, и, если будут выявлены нарушения, жильцам сделают перерасчет. Глава региона также поручил организовать разъяснительную работу и консультации для жителей области и управляющих организаций.Платежи должны рассчитываться строго в соответствии с размерами нормативов, установленных региональным департаментом энергетики и тарифов. Нормативы определяются исходя из этажности дома и видов предоставляемых услуг. В квитанции размер платы за ОДН должен быть указан отдельными строками по каждому виду ресурса, а именно за холодную и горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию.

Как прокомментировал профильный зампред ивановского правительства Максим Громов, введение нормативов ОДН призвано прекратить практику, когда все неучтенные потери, перерасход коммунальных ресурсов перекладывались на собственников помещений. Теперь разница, возникающая между показаниями общедомового прибора учета и индивидуальных счетчиков, за вычетом норматива, оценивается в соответствии с федеральным законодательством как некачественное обслуживание дома и ложится на управляющую компанию.