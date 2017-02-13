Понедельник, 13 Февраля 2017 года
17:25:06 МСК

7,5 млн яиц и 2905 тонн овощей съели в бюджетных учреждениях Архангельска

Экономика
Для местных товаров в этой системе повышается

Архангельск, 13 февраля 2017, 16:09 — REGNUM  За прошлый год бюджетные организации региона закупили более 8700 тонн местных продуктов, в том числе 2265 тонн картофеля, 2905 тонн овощей, 3618 тонн молока и 7,5 миллиона яиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Министр отметила: положительная динамика по закупке картофеля и молока местного производства по результатам четвёртого квартала прошлого года отмечена в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Пинежском и Шенкурском районах.

Полностью местным картофелем обеспечены организации Мезенского и Холмогорского районов.

Закупки молока — на стабильном уровне: более 90 процентов — местный продукт.

Сложной была в прошлом году ситуация по закупкам яиц. Но в IV квартале, после ввода в эксплуатацию ОАО «Котласская птицефабрика», положение заметно улучшилось. Сегодня предприятие наращивает объёмы и ищет новые рынки сбыта.

Ирина Бажанова подчеркнула: популяризация местной продукции среди бюджетных организаций — задача, поставленная губернатором Игорем Орловым.

На первом этапе для её решения провели разъяснительную работу с профильными структурными подразделениями областного правительства, муниципалитетами и руководителями бюджетных организаций.

В практику вошли совместные встречи товаропроизводителей, муниципальных и государственных заказчиков. На таких мероприятиях рассматриваются, в частности, новые каналы поставок продуктов питания, а также привлечение поставщиков с более интересными ценовыми предложениями.

Кроме того, с целью оптимизации процесса все данные по поставщикам, производителям, объёмам, ценам заносятся в корпоративную информационно-аналитическую систему (КИАС).

Любой из глав муниципалитетов имеет доступ в КИАС и может узнать опыт закупки местной продукции в соседних с ним и других районах области.

Одной из новых мер поддержки стало создание информационной карты для поставщиков — это совместная разработка минагропрома региона и областного контрактного агентства.

Также муниципалитетам рекомендовано заблаговременно публиковать данные о планируемых закупках.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
ТВ-новостям по-русски запретили использовать слово «Литва»
ВильнюсЛитва Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное