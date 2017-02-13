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Газпром инвестирует в Ярославскую область почти миллиард рублей

Экономика
Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Миронов
Пуск газа в Ростовском районе Ярославской области
Иллюстрация: Yarregion.ru
Пуск газа в Ростовском районе Ярославской области

Ярославль, 13 февраля 2017, 16:07 — REGNUM  В 2017 году «Газпром» инвестирует в Ярославскую область 914 млн рублей. Об этом врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил в социальных сетях. Ранее из-за большой задолженности за газ инвестпрограмма была практически свернута.

«Мы договорились с «Газпромом» о возобновлении в Ярославской области масштабной инвестиционной программы. Два года назад она была свернута из-за огромных долгов за газ. Но в последние месяцы в наших отношениях с компанией произошла «перезагрузка». Правительство области взяло на себя обязательство погасить 6,5-миллиардный долг в течение пяти лет, исправно оплачивая текущее потребление газа. В связи с этим «Газпром» вновь готов вкладывать свои средства в газификацию региона. Только в 2017 году «Газпром» направит на газификацию Ярославской области беспрецедентную для нашего региона сумму — 914 млн рублей. Мы построим более 190 км газопроводов в пяти муниципальных районах: Рыбинском, Мышкинском, Ярославском, Ростовском и Переславском», — сообщил в своем Facebook врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Также Дмитрий Миронов пообещал газифицировать Брейтовский район, единственный, где газа нет вообще. Первый газ там планируется пустить в 2019 году.

В компании «Газпром межрегионгаз Ярославль» корреспонденту ИА REGNUM пока не смогли прокомментировать планы по инвестиционной программе компании в 2017 году, а также факт соглашения с регионом о погашении задолженности за газ, пообещав сделать это позже.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область хочет погасить долги за газ в течение 5 лет

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