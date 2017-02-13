В Белгороде может появиться торговая сеть для «своих» производителей

Белгород, , 16:06 — REGNUM В Белгороде планируется разработать программу поддержки местных производителей, в рамках которой может быть создана сеть павильонов «Белгородский продукт». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, совещание с представителями пищевой и перерабатывающей промышленности состоялось в рамках рабочей поездки губернатора области Евгения Савченко и мэра Белгорода Константина Полежаева 10 февраля.

Руководители региона и областного центра посетили кондитерскую фабрику «Белогорье» и Белгородский хладокомбинат. На рабочее совещание были приглашены руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, работающих на территории Белгородской агломерации.

Они предложили ряд мер по продвижению белгородской продукции: например, запустить программу школьного туризма, которая включала бы экскурсии на предприятия, мастер-классы и организацию производственной практики. Также была озвучена идея создать сеть павильонов под общим брендом «Белгородский продукт», который объединит местных производителей и будут располагаться возле крупных сетевых магазинов. Губернатор области Евгений Савченко дал поручение проработать все идеи, полученные по итогам совещания, и наиболее перспективные и актуальные воплотить в жизнь.

По данным городской администрации, сейчас на территории Белгородской агломерации работают 206 крупных и средних предприятий пищевой промышленности. За 2016 год ими отгружено товаров на сумму 27 млрд рублей. В этой отрасли заняты более шести тысяч человек. Средняя заработная плата составляет 26 тысяч рублей в Белгороде и 23 тысячи — в Белгородском районе.