Понедельник, 13 Февраля 2017 года
15:54:32 МСК

Ярославцы завалили Роспотребнадзор интернет-жалобами

Экономика
Чаще всего жалуются на ЖКХ и торговлю
Жалоба
Иллюстрация: 76.rospotrebnadzor.ru
Жалоба

Ярославль, 13 февраля 2017, 15:48 — REGNUM  За 2016 год в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области поступило 5776 обращений, что на 23% больше, чем в 2015 году (4661 обращение). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в региональном управлении Роспотребнадзора. Количество обращений, ставших основанием для проведения проверок и административных расследований составило 1405 (25,7%). Факты, указанные в обращении, подтвердились лишь в 993 случаях.

«Многие ярославцы обращаются на сайты «Росжкх», «Сердитый гражданин», «Ярком» и другие. Обращения с указанных сайтов направляются в разные органы власти, в том числе и в Управление Роспотребнадзора». Многие — а прошлом году их было 1776 обращений — находятся вне пределов нашей компетенции. Мы переадресовали эти обращения в органы, которые рассматривают указанные в обращении вопросы» — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотебнадзора.

104 обращения были отозваны самими заявителями в связи с разрешением ситуации. Из общего числа проведенных контрольно-надзорных мероприятий у 29,3% обращений доводы, указанные в обращении, не подтвердились, но при этом выявлены иные нарушения действующего законодательства.

Чаще других поднимались вопросы нарушения прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг — 1537 обращений (45%) и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами — 972 обращения (28%). Реже всего жаловались на нарушения в сфере услуг связи — 82 (2,4%).

Специалистами Роспотребнадзора было рассмотрено 5461 обращение, что составляет 95,0% от общего числа обращений.

За выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей Управлением возбуждено 1205 дел об административном правонарушении, подано в суд заявлений по фактам нарушения, выявленных в результате рассмотрения обращений — 17.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и защита прав потребителей
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Михаил ДемуринПетербург 2017-го: опять «немцы проплатили»?
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Роды на дороге: В Оренбуржье население просит вернуть городской роддом
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
Литва признала свое участие в конфликте на Украине
ВильнюсЛитва Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
13.02.17
Якутяне сказали «нет» масштабным перевозкам радиоактивных элементов
ЯкутскРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Эстония учит оппозицию Белоруссии отбиваться от «госхакеров»
ТаллинЭстония Прозападная оппозиция в Белоруссии Политика
NB!
13.02.17
«Работа редакции парализована»: в Югре у журналистов проходят обыски
СургутЮграРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
13.02.17
Падение доллара до 55 рублей вполне вероятно?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное