Ярославцы завалили Роспотребнадзор интернет-жалобами

Чаще всего жалуются на ЖКХ и торговлю

Ярославль, , 15:48 — REGNUM За 2016 год в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области поступило 5776 обращений, что на 23% больше, чем в 2015 году (4661 обращение). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в региональном управлении Роспотребнадзора. Количество обращений, ставших основанием для проведения проверок и административных расследований составило 1405 (25,7%). Факты, указанные в обращении, подтвердились лишь в 993 случаях.

«Многие ярославцы обращаются на сайты «Росжкх», «Сердитый гражданин», «Ярком» и другие. Обращения с указанных сайтов направляются в разные органы власти, в том числе и в Управление Роспотребнадзора». Многие — а прошлом году их было 1776 обращений — находятся вне пределов нашей компетенции. Мы переадресовали эти обращения в органы, которые рассматривают указанные в обращении вопросы» — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотебнадзора.

104 обращения были отозваны самими заявителями в связи с разрешением ситуации. Из общего числа проведенных контрольно-надзорных мероприятий у 29,3% обращений доводы, указанные в обращении, не подтвердились, но при этом выявлены иные нарушения действующего законодательства.

Чаще других поднимались вопросы нарушения прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг — 1537 обращений (45%) и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами — 972 обращения (28%). Реже всего жаловались на нарушения в сфере услуг связи — 82 (2,4%).

Специалистами Роспотребнадзора было рассмотрено 5461 обращение, что составляет 95,0% от общего числа обращений.

За выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей Управлением возбуждено 1205 дел об административном правонарушении, подано в суд заявлений по фактам нарушения, выявленных в результате рассмотрения обращений — 17.