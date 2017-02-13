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Украина и Молдавия улаживают территориальные и энергетические споры

Экономика
Гройсман обещает возобновить поставки электроэнергии в Молдавию, несмотря на угрозу веерных отключений на Украине

Киев, 13 февраля 2017, 15:48 — REGNUM  Украинские компании примут участие в тендере на поставку электроэнергии в Молдавию. Об этом 13 февраля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом, передает ИА REGNUM.

«Мы видим возможности углубления сотрудничества по экспорту электрической энергии для обеспечения более устойчивого и энергонезависимого состояния наших соседей и партнеров… Украинские компании принимают в нем (в тендере по закупке электроэнергии на 2017−2018 годы — прим. ИА REGNUM ) участие, поэтому нет необходимости это прописывать в соглашениях», — сказал Гройсман.

Напомним, в конце 2014 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Молдавию.

Гройсман рассказал, что сегодня, 13 февраля, правительство на заседании энергетического штаба рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации из-за дефицита угля. «На повестке дня энергетического штаба — целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике и формирование плана и предложений, которые должны заключаться, в том числе, и в веерных отключениях, чтобы не допустить каких-либо проблемных вещей», — уточнил он.

Глава украинского правительства отметил, что угля на украинских ТЭС хватит еще на две недели. «Если есть двухнедельный запас, это означает только одно, что мы не можем этот двухнедельный запас сжечь, чтобы через две недели выйти в кризис. Мы должны сегодня вводить определенные меры недопущения снижения критических запасов угля», — призвал Гройсман.

Он также проинформировал, что в 2016 году торговый оборот между Молдавией и Украиной вырос на 10−15%. «Мы видим 10−15% роста экспортно-импортных операций, это достаточно хороший показатель», — сказал Гройсман.

Премьер поблагодарил Филипа за то, что Молдавия отменила ограничения на поставку с Украины мясомолочной продукции и цемента. «Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли решение снять торговые ограничения для украинских товаров после нашего общения. Убежден в том, что это усилит наши общие позиции… Мы готовы здесь к максимальному расширению сотрудничества и чтобы это сотрудничество было выгодно для наших двоих государств», — добавил Гройсман.

В результате переговоров премьер-министры Украины и Молдавии подписали Дорожную карту развития украинско-молдавского сотрудничества на 2017 год. Документ предполагает, в частности, завершение переговорных процессов по трем первоочередным вопросам: урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла, завершение демаркации государственной границы и взаимного признания прав собственности.

«Мы провели активную встречу и решили совместно с господином премьер-министром, что в отношении тех проблем, которые остались из прошлого, мы должны объединить усилия, для того чтобы решить их в 2017 году. Эти вопросы — демаркации границ, энергетического сотрудничества, вопросы собственности — должны быть решены. Для этого мы сегодня подписали совместное соглашение. Это совместное соглашение — план действий, предусматривающий конкретные 8 пунктов, связанных с решением вопросов о которых я сказал. План действий касается демаркации, собственности, гидроузлов, пунктов пропусков — предметных вещей, которые мы должны решить в 2017 году», — отметил Гройсман.

Говоря о вопросах демаркации границ, премьер отметил, что будет создана группа специалистов для наработки всех необходимых решений для завершения процесса. «Мы ставим амбициозную задачу — в 2017 году этот вопрос, план из 8 пунктов, решить на основе уважения и общности», — указал он.

Напомним, с 1 января 2017 года Молдавия отменила введенные ранее ограничения на поставку украинского цемента и мясомолочной продукции.

В свою очередь, премьер-министр Молдавия Филип положительно оценил результаты переговоров. «Во время встречи обсудили ряд вопросов, связанных с экономическим сотрудничеством между государствами: относительно признания прав собственности, завершения процесса демаркации границы, функционирования гидроэнергетического комплекса в Новоднестровском», — сказал Филип.

Ранее, 12 февраля, премьер Гройсман в эфире украинского телеканала «Украина» рассказал, что Украина потребляет 24 млн тонн угля в год, из них 9 млн — антрацитовая группа, которая добывается из украинских недр на временно неконтролируемой территории Донбасса. Из этого угля производится треть всей электроэнергии в стране. «То есть из угля производится электроэнергия и тепло. Куда поставляется эта электроэнергия? В дома, квартиры украинских граждан. То есть речь идет о том, что блокирование поставок угля, которым нет альтернативы, означает остановку и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли доводить до этого? Я считаю, что нет», — подчеркнул Гройсман.

Глава правительства поддержал необходимость борьбы с контрабандой, которая идет через линию разграничения, однако высказался против того, чтобы «бросать на произвол судьбы миллионы украинцев», блокируя поставки в дома тепла и электроэнергии. «Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам, в том числе и линии разграничения, относительно торговли контрабандным товаром, у меня такого доверия нет. И здесь я готов полностью присоединиться к жесткой борьбе против контрабанды. Но мы не должны объявлять жесткую борьбу и войну украинским гражданам, у которых должны быть свет и тепло», — сказал Гройсман.

В то же время он допустил начало на Украине веерных отключений электроэнергии из-за блокировки поставок угля из ДНР и ЛНР. «Блокировка поставок угля, которому нет альтернативы, спросите у экспертов или специалистов в энергетической сфере, они скажут вам об этом, означает только одно: остановка и веерные отключения, о которых говорят, по всей территории Украины», — рассказал Гройсман.

По его словам, блокада ДНР и ЛНР может лишить работы до 500 тыс украинских рабочих. «Если есть вопрос контрабанды, должен быть жесткий публичный контроль, буквально в онлайн-режиме. Все, что касается небольшой группы товаров, например, угля и того, что необходимо для металлургического производства в Украине. Сегодня в этом работает 500 тыс. человек», — пояснил Гройсман.

При этом премьер напомнил, что предприятия, которые находятся в ДНР и ЛНР, платят налоги в бюджет Украины, а часть из них приносит стране валютную выручку. Он также привел примеры городов: Киев, Харьков, Чернигов, Черкассы производят теплоэнергию на угле. Он отметил, что переход на газ может привести к росту цен на тепло или электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2017 года в Донбассе активисты при поддержке внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка, фракций «Самопомощь» и «Батькивщина» начали блокаду железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР. Так, заблокированными оказались ж/д сообщение «Луганск — Попасная», узловая станция «Светланово» и переезд вблизи Бахмута, который ведет в Горловку. Сведения по факту блокады внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 279 УК («Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта»).

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