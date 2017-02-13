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Банковские аналитики негативно оценивают работу латвийского правительства

Экономика
«Наработок нет. Одно топтание на месте»

Рига, 13 февраля 2017, 15:37 — REGNUM  Банковские аналитики оценили деятельность правительства Латвии в сфере экономики за год, под руководством Мариса Кучинскиса, как неудовлетворительную, свидетельствует опрос, проведенный агентством LETA.

Так, экономист банка «Citadele» Мартиньш Аболиньш считает, что однозначно плохую оценку можно дать деятельности правительства в сфере освоения европейских фондов и процессу принятия бюджета, когда предприниматели до последнего не знали, что их ждет в новом году.

Аболиньш также отметил, что рост в обрабатывающей промышленности в 2016 году превысил 4,9%, а экономика в целом выросла на 1,6%, поскольку объемы строительства сократились почти на 20%. «Нельзя сказать, что развитие экономики тормозили лишь внешние факторы, стагнация во многом создается внутри страны», — считает он.

Положительно Аболиньш оценивает вступление Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития, улучшение коммуникации с предпринимателями, реформы в системе образования, а также инициативы по снижению стоимости электроэнергии для крупных производителей. А начатые в 2016 году реформы в Службе государственных доходов и результаты борьбы с теневой экономикой, по мнению эксперта, можно оценить как «скорее положительные».

В свою очередь эксперт банка «DNB» Петерис Страутиньш уверен, что правительству необходимо провести реформы в сферах образования, здравоохранения и налоговой политики.

А эксперт по макроэкономическим вопросам банка «SEB» Дайнис Гашпуйтис оценил деятельность правительства в сфере экономики, как плохую: «Наработок нет. Одно топтание на месте», — сказал он.

Напомним, 11 февраля исполнился ровно год правительству под руководством Мариса Кучинскиса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что недоверие между обществом и политиками растет: «Пропасть между обществом и парламентом, обществом и правительством только расширяется». Вейонис также считает, что премьер-министр Латвии Марис Кучинскис должен проанализировать, кто виноват в сложившейся ситуации: «Под каждой ошибкой всегда есть конкретное имя, фамилия. Принятые правительством и Сеймом решения, еще раз подтверждают, что не всегда депутаты полностью знакомятся со всеми предлагаемыми законодательными нормами, и голосование проходит по партийному принципу. Нужно увеличить ответственность политиков за каждое решение».

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Экономика Латвии
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