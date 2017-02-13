Молдавия запретила импорт российского мяса из-за птичьего гриппа

Также введён запрет на импорт с Украины, из Польши и Германии

Кишинёв, , 15:31 — REGNUM Молдавские власти приняли решение запретить импорт российского мяса птицы из-за риска проникновения в страну вируса птичьего гриппа. Об этом сообщил журналистам глава Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдавии Всеволод Стамати сегодня, 13 февраля.

По словам Стамати, в Молдавию запрещён также ввоз мяса птицы из Польши, Германии и с Украины. Геном вируса гриппа обнаружен в ряде стран. Кроме России, он найден в Румынии, Словении, Словакии, Чехии, Польше, Болгарии, Сербии, Черногории Германии, Македонии и на Украине.

«Мы находимся в зоне риска и поэтому приняли решение запретить ввоз мяса птиц из некоторых указанных государств», — пояснил Стамати.

По словам чиновника, 21 очаг вируса зафиксирован в странах, из которых Молдавия импортирует яйцо и мясо птиц. Запрет будет длиться столько, сколько потребуется для ликвидации угрозы заражения.

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