Стройнадзор Севастополя возглавил бывший вице-президент «Москва-сити»

Севастополь, , 15:29 — REGNUM Юрий Захаров возглавил Управление государственного строительного надзора Севастополя, заменив уволенного Юрия Прихожанова. Нового директора представили на аппаратном заседании правительства 13 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Последние два года Захаров работал начальником управления эксплуатации государственной собственности департамента управления делами федерального автономного учреждения «РосКапСтрой». В 2012—2013 годах работал на посту замдиректора департамента управления делами министерства экономического развития России. В 2009—2010 годах — вице-президент управляющей компании «Москва-сити».

Прежний руководитель Севгосстройнадзора Юрий Прихожанов лишился своего поста после критики работы ведомства врио губернатора Дмитрием Овсянниковым. Суть претензий сводилась к необходимости легализации и введению в эксплуатацию 40 домов, построенных при Украине.

По данным департамента архитектуры, дома заселены и подключены к коммунальным сетям, но не оформлены официально. Кроме того, не сданные в эксплуатацию дома зачастую не имеют оформленных земельных участков или не соответствуют виду разрешенного использования.

Прихожанов сообщил, что новостройки не стоят на учете Стройнадзоре из-за заявительной формы регистрации — «Севстройнадзор» не имеет права требовать от застройщика ставить дом под надзор. Такой ответ не устроил Овсянникова, который поручил «немедленно сделать единую базу незаконно строящихся и не введенных в эксплуатацию домов».

«Объективно, эти дома необходимо принимать. Мы будем предусматривать дополнительный нормативно-правовой акт, который позволит руководителю департамента принять все дома, ведь в них живут люди. Задачи выселить — нет, есть задача привести все в соответствие и принять данные дома», — отметил врио губернатора.