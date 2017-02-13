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«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»

Экономика
13 февраля доллар впервые за 1,5 года опустился ниже 58 руб., евро на пороге 61 руб

Москва, 13 февраля 2017, 15:27 — REGNUM  Отечественная валюта продолжает укрепляться по отношению как к евро, так и к доллару, не взирая ни на какие покупки валюты со стороны Минфина в лице ЦБ РФ, или любые другие события политического характера. Основной ориентир, на который сейчас обращают внимание инвесторы, это рост на нефтяном рынке, а событий, усиливающих позитивный настрой покупателей, становится все больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Он напомнил, что отчет от IHS Markit показал, что в прошлом году в мире было найдено всего 174 новых нефтегазовых месторождений. Эта цифра оказалась минимальным значением за последние 60 лет. Фактически на текущий момент стало понятно, что без активной разработки трудноизвлекаемой нефти, мы можем оказаться в условиях дефицита предложения, а не профицита энергоносителя.

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«Валютная пара EUR/USD продолжает демонстрировать слабость. Фактически после пробоя отметки 63 падение стало отвесным, что не удивительно. Этот уровень выступал железной поддержкой последние пару месяцев. Сейчас перспективы валютной пары ограничиваются уровнем 60, куда, вероятно, в среднесрочной перспективе движение продолжится. Однако, учитывая обвальное падение, в краткосрочной перспективе может реализоваться коррекция с ориентиром 62−62,5 — линия даунтренда», — пояснил аналитик.

Он отметил, что падение евро по отношению к рублю продолжается более активно. С начала февраля валютная пара EUR/RUB просела примерно на 4,9%, в то время как валютная пара USD/RUB потеряла в весе 3,6%. Такой расклад укрепляет уверенность в том, что паритет EUR/RUB и USD/RUB возможен в обозримом будущем.

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Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов также заявил корреспонденту ИА REGNUM, что операции Минфина не оказали существенного влияния на рынок: «Напротив, они не позволили ЦБ РФ проводить более мягкую монетарную политику. Центробанку пришлось сохранить ставку на уровне 10%, несмотря на то, что инфляция снизилась до 5%».

Он обратил внимание, что на нефтяном рынке, после того как неожиданно для многих экспертов ОПЕК сократил добычу на 90% от плана, наблюдалась стабильная ситуация, нефть снова пошла к верхнему диапазону, к 58 долл. за баррель. Дополнительным позитивом стали и станут размещения акций наших компаний — ФосАгро, Детский Мир, ММК, Русал. Очень высокий спрос со стороны западных инвесторов. Это создаёт дополнительный спрос на нашу валюту. Вполне вероятно, что уже к концу первого квартала рубль укрепится до 55, евро может выглядеть хуже доллара из-за выборов в Нидерландах и Франции, курс может упасть до 58.

Аналитик eToro Михаил Мащенко добавил, что EUR/RUB является по своей сути кросс-курсом, и зависеть котировка будет от курсов USD/RUB и EUR/USD. По его словам, если российская валюта укрепится до отметки 55 за доллар, то и евро подешевеет равномерно, ориентировочно, до уровня 58,0 — 58,5 рублей.

«Однако существует множество причин полагать, что единая валюта может просесть по отношению к американцу: старые проблемы Греции, банковские долги южных стран ЕС, выборы во Франции и возможная победа евроскептиков, некоторые из них обещают вернуть в обращение франк и пересчитать все долговые обязательства по новому курсу. В связи с этим, европейская валюта может потерять в цене по отношению к американской, а мы можем стать свидетелями падения курса EUR/RUB вплоть до 56,0 — 56,5 рублей», — полагает Мащенко.

Добавим, что 13 февраля рубль еще больше укрепился и к евро, и к доллару. Официальный курс евро снизился на 92 копейки и составил 61,77 руб., доллар подешевел до 58,06 руб., на 78 копеек.

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