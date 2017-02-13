В Смоленске 14 предприятий перешли на неполную рабочую неделю

Смоленск, , 15:20 — REGNUM 14 предприятий на территории Смоленска в настоящее время работают в режиме неполной рабочей недели либо находятся в простое. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию городского центра занятости.

По данным центра занятости, по итогам января из 1895 сотрудников этих предприятий 535 так или иначе были затронуты таким решением работодателей 536 человек. В числе таких предприятий в центре занятости назвали ООО «Фирма Газтехмонтаж» (до 28 февраля), ООО «Кирпичный завод» (до 31 марта), АО «Завод «Техноприбор» (до 16 мая), АО «Бахус» (дата не называется). С 1 февраля до 31 июля введена на ОАО «Смоленском заводе радиодеталей». Два дня в неделю работают почти все сотрудники ПОУ «Смоленский аэроклуб «Полет», до 31 марта на четырехдневной рабочей неделе ЗАО «Монолит», ООО «Монолит-9», ООО «Моно-плюс».

С апреля будут сокращены 28 сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», а также 11 — в Смоленском колледже телекоммуникаций.

На 1 февраля в центре занятости населения на учете находились 2287 граждан, ищущих работу, из них 1469 безработных. В январе о сокращении 73 работников заявили 18 организаций, одно предприятие заявило о полной ликвидации.

Всего в банке вакансий центра занятости Смоленска — более 2,3 тыс. предложений. Наибольшим спросом работодателей пользуются медики: всего направлению «деятельность больничных организаций» заявлено 560 вакансий. В городских учреждениях ждут на работу 194 врачей общей практики, 61 медицинская сестра, 39 врачей-специалистов, 10 врачей офтальмологов. Также есть спрос на преподавателей в колледже, инженеров, целый ряд рабочих профессий.