Глава Узбекистана отменил акциз на импорт грузовиков из Белоруссии

Ранее, 1 сентября 2015 года, Узбекистан отменил акцизный налог на импорт грузовых автомобилей, произведенных в Казахстане

Ташкент, , 15:14 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением отменил акциз в размере 40% на импорт грузовых автомобилей, произведенных в Белоруссии.

Как отмечается в документе, акциз отменяется на новые грузовые автомобили, импортируемые в Узбекистан и имеющие сертификат происхождения, подтверждающий их производство в Белоруссии.

Мирзиёев принял данное решение исходя из планов республики «по дальнейшему расширению торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь».

В настоящее время в Узбекистане используются сотни карьерных самосвалов «БелАЗ», а также грузовики «МАЗ» для междугородних и международных перевозок.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан с 1 сентября 2015 года отменил акцизный налог на импорт произведенных в Казахстане грузовых автомобилей.

С 1 января 2015 года в список безакцизных товаров была включена аналогичная продукция, импортируемая из России и с Украины. За год до этого, с 1 января 2014 года, в Узбекистане с 5% до 2% был снижен акциз на российские и украинские автомобили, но введен сбор в Республиканский дорожный фонд за их приобретение в размере 3% от их стоимости.