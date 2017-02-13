Премьер-министр Украины: Альтернативы углю Донбасса нет

Он призвал прекратить блокаду железнодорожных путей, которая не дает завозить донбасский уголь

Киев, , 15:10 — REGNUM Премьер-министр Украины Виталий Гройсман заявил, что альтернативы донбасскому углю в стране нет, сообщает «Укринформ».

По его словам, поставки угля с Донбасса критически важны для украинской экономики. Из 24 млн тонн, потребляемых для производства тепла и электроэнергии, 9 млн тонн — из Донбасса.

«Это тот критический объём, без которого мы сейчас не можем существовать», — заключил премьер-министр. Он призвал прекратить блокаду железнодорожных путей, которая не дает завозить донбасский уголь.

«Блокирование поставок угля, которому альтернативы нет, означает остановку промышленности и веерные отключения по всей территории страны», — заявил Гройсман.

Ранее радикалы, воевавшие на стороне Киева в Донбассе, заблокировали последний участок железнодорожного пути, по которым из ДНР на Украину поставлялся уголь — отрезок между населенными пунктами Ясиноватая и Константиновка.

Из-за нехватки антрацита, добываемого в Донбассе, ряд украинских теплостанций перешел на аварийный режим работы.