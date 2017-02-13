Капитал США «уходит» из Литвы

Вильнюс, , 15:01 — REGNUM Переход заводов американских компаний Coca-Cola HBC Lietuva и Estrella Baltics из Литвы в Польшу не был случайностью, как склонны думать политики и аналитики Литвы, пишет сегодня, 13 февраля, литовский портал 15min.lt. Треть действующих в Литве американских компаний оглядываются на Польшу. Об этом говорит опрос, выполненный ассоциацией American Chamber of Commerce. С другой стороны, часть американских инвесторов планируют расширение, а программистами обещают трудоустроить белорусов и украинцев.

Именно Польшу в качестве альтернативы Литве указало 29% опрошенных компаний, которые работают в Литве. По словам члена Американской торговой палаты и партнера агентства по поиску персонала Alliance for Recruitment Андрюса Францаса, Польша привлекает крупных инвесторов рынком, который в 10 раз больше, чем в Литве, и налоговыми льготами.

«Польша может похвастаться хорошо развитой инфраструктурой регионов: расположенные в небольших городках университеты и централизованные налоговые льготы становятся очень веским аргументом для компаний, выбирающим страну для инвестиций. Во-первых, региональные польские инвестиционные агентства активно работают и даже конкурируют между собой, кто из них привлечет большей инвестиций, но они сами имеют право решать, где и какому инвестору предоставить налоговые льготы. В случае Литвы у нас только в конкретных местах есть Свободная экономическая зона, которая может это предложить. Так что более широкий рынок, более высокое предложение талантов, налоговые льготы и сильные регионы — чуть ли не главные причины, по которым Польша выглядит такой привлекательной в глазах инвесторов», — поясняет Францас.