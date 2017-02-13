Число безработных в России за неделю выросло на 1%

Москва, , 15:01 — REGNUM В России за неделю (1−8 февраля) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1% и составила 907 тыс. 958 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 029 тыс. 795 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 11 регионах. В 72 регионах отмечен рост численности безработных граждан. В Чеченской Республике и Пензенской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 8 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года по 25 января численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти. За две недели с 26 января до 8 февраля ряды безработных пополнили 44 тыс. 501 человек. Безработица в России в 2016 году снизилась до 5,3%.