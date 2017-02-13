В России газифицированные дома могут оснастить газоанализаторами

Москва, , 14:57 — REGNUM Оснащение газифицированных многоквартирных домов газоанализаторами повысит безопасность пользования газом в быту и минимизирует аварийные ситуации. Предложение об установке таких приборов министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства внесло в правительство РФ, сообщили в Минстрое.

Сигнализаторы загазованности могут оповестить жильцов об высокой концентрации взрывоопасного газа и перекрыть его подачу, включить вентиляцию и оповестить о внештатной ситуации аварийные службы. Таким образом, оснащение многоквартирных домов газоанализаторами повысит безопасность пользования газом в быту и минимизирует аварийные ситуации.

Так как большинство домов в стране оснащено газовым оборудованием, для обеспечения безопасности его эксплуатации, по мнению Минстроя, необходимы дополнительные меры.

По инициативе уже внесены изменения в законодательство для повышения безопасности пользования газом в многоквартирных домах и предотвращении аварийных ситуаций, согласно которым ужесточилась ответственность за нарушение работоспособности вентиляционных шахт, а также введены штрафы для граждан за уклонение от заключения договора на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.