В честь 8 марта в Ростове-на-Дону пройдёт концерт за 350 тыс. рублей

Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM



Торжественное собрание с проведением концерта, посвященное международному женскому дню, обойдется Ростовской области в 350 тыс. рублей. Средства на празднование 8 марта будут выделены из региональной казны. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

На плечи исполнителя ложится оборудование (звук и свет) и персонал (два звукорежиссёра, звукооператор и светотехник). Провести праздник планируется в здании, расположенном в центре донской столицы — в границах улиц Станиславского и Нансена, проспектов Буденновского и Театрального. Мест в зале должно быть не менее тысячи, а сцена должна быть празднично украшена. Здание, в котором пройдет торжество, должно быть оснащено парковкой и приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

Также известно, что собрание продлится около 1,5 часа. Сам концерт должен включать в себя 15 творческих номеров.

Напомним, около 3 млн рублей ежегодно тратит правительство региона на поставку живых цветов и цветочных композиций из них, а также губернаторские букеты. Поставка осуществляется в течение года независимо от дня недели.