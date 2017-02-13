Махинации с землей: В Ставрополе раскрыт захват земель на 6,5 млн рублей

Под суд пойдет группировка, попытавшаяся незаконно приобрести право собственности на 11 муниципальных участков земли, стоимостью 6,5 млн рублей

Ставрополь, , 14:44 — REGNUM



В Ставрополе начнется суд над группировкой, пытавшейся провести махинации с муниципальной землей. Предполагаемые мошенники пытались незаконно узурпировать 11 муниципальных земельных участка.

По данным следствия, участники группы составили поддельные документы о праве наследства на муниципальные земли. Таким образом, они пытались приобрести право на 11 земельных участков, принадлежащих городу.

В дальнейшем они продавали эти участки, а выручку оставляли себе. В общей сложности, мошенники нанесли городу ущерб на сумму около 6,5 миллионов рублей.

Предполагаемые участники группировки установлены и задержаны. Организатор группы арестован, остальные помещены под домашний арест с подпиской о невыезде. Имущество обвиняемых также арестовано.

На сегодняшний день расследование этого дела завершено. Дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Отметим, что попытки мошенничеств с землями на Ставрополье раскрываются довольно регулярно. За 2016 год выявлено около 4,8 тыс. нарушений земельного законодательства, возбуждено 19 уголовных дел.

Так, в феврале 2017 года экс-сотрудник отдела имущественных и земельных отношений администрации Степновского района Евгений Цыганков обвинен в мошенничестве с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Следствие полагает, что Цыганков составил фиктивную справку отдела Роснедвижимости, фиктивные копии акта установления границ и передачи земельного участка и свидетельство на право собственности на землю.

Так он оформил в свою собственность муниципальный земельный участок сельскохозяйственного назначения и причинил ущерб району на сумму свыше 851 тыс. рублей. Дело ушло в Степновский районный суд.

Осенью минувшего года в Андроповском районе начался суд над бывшим главой Новоянкульского сельсовета, его сыном и подельниками, которые пытались захватить 3086 га бывшего сельскохозяйственного кооператива «Янкульский» на сумму свыше 100 миллионов рублей.