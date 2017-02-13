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Махинации с землей: В Ставрополе раскрыт захват земель на 6,5 млн рублей

Экономика
Под суд пойдет группировка, попытавшаяся незаконно приобрести право собственности на 11 муниципальных участков земли, стоимостью 6,5 млн рублей

Ставрополь, 13 февраля 2017, 14:44 — REGNUM  

В Ставрополе начнется суд над группировкой, пытавшейся провести махинации с муниципальной землей. Предполагаемые мошенники пытались незаконно узурпировать 11 муниципальных земельных участка.

По данным следствия, участники группы составили поддельные документы о праве наследства на муниципальные земли. Таким образом, они пытались приобрести право на 11 земельных участков, принадлежащих городу.

В дальнейшем они продавали эти участки, а выручку оставляли себе. В общей сложности, мошенники нанесли городу ущерб на сумму около 6,5 миллионов рублей.

Предполагаемые участники группировки установлены и задержаны. Организатор группы арестован, остальные помещены под домашний арест с подпиской о невыезде. Имущество обвиняемых также арестовано.

На сегодняшний день расследование этого дела завершено. Дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Отметим, что попытки мошенничеств с землями на Ставрополье раскрываются довольно регулярно. За 2016 год выявлено около 4,8 тыс. нарушений земельного законодательства, возбуждено 19 уголовных дел.

Так, в феврале 2017 года экс-сотрудник отдела имущественных и земельных отношений администрации Степновского района Евгений Цыганков обвинен в мошенничестве с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Следствие полагает, что Цыганков составил фиктивную справку отдела Роснедвижимости, фиктивные копии акта установления границ и передачи земельного участка и свидетельство на право собственности на землю.

Так он оформил в свою собственность муниципальный земельный участок сельскохозяйственного назначения и причинил ущерб району на сумму свыше 851 тыс. рублей. Дело ушло в Степновский районный суд.

Осенью минувшего года в Андроповском районе начался суд над бывшим главой Новоянкульского сельсовета, его сыном и подельниками, которые пытались захватить 3086 га бывшего сельскохозяйственного кооператива «Янкульский» на сумму свыше 100 миллионов рублей.

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