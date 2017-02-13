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В Севастополе стоимость услуг за теплоснабжение увеличилась на 166%

Экономика
Департамент городского хозяйства обещает пересчитать стоимость и вернуть переплату
Счет за услуги ЖКХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Счет за услуги ЖКХ

Севастополь, 13 февраля 2017, 14:44 — REGNUM  Власти Севастополя признали «перекосы в тарифном регулировании», в результате которых для части жителей города стоимость услуг за теплоснабжение увеличилась на 166%. Об этом говорилось в ходе аппаратного совещания в правительстве 13 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам врио губернатора Дмитрия Овсянникова, массовые жалобы жителей города на резко возросшие суммы в платежках обратило внимание на проблему в тарифном регулировании.

«Подняли тариф, подняли нормы потребления. Но нужно было предусмотреть ограничительные меры — одномоментно нельзя возлагать это на жителей, а делать поэтапно… чтобы это не привело к существенному росту больше, чем заложено в поэтапном плане, который согласован с Минстроем», — заявил Овсянников.

Как пояснил заместитель губернатора Владимир Базаров, в декабре были приняты 18 новых нормативов потребления коммунальных услуг, что привело к увеличению стоимости теплоснабжения на 166%. Рост коснулся 26 тысяч жителей, проживающих в 843 малоэтажных домах.

«Сегодня губернатором принято решение ограничить рост стоимости за тепло для этой категории граждан на уровне 25%. В расчетках за февраль стоимость будет откорректирована и пересчитана», — сказал Базаров.

Он пояснил, что в результате «замеров по типам домов» в одно-двухэтажных домах потребление тепла оказалось значительным.

«Пока не понятно, как это получилось: из-за конструкций сетей, то ли внутренние системы так построены, но, тем не менее, потребление тепла в этих домах значительно выше, чем в многоэтажных», — продолжил вице-губернатор.

Расходы на компенсацию будут покрыты из госбюджета — за счет поступающих в город субсидий на разницу тарифов для ресурсоснабжающих организаций, добавил директор департамента горхозяйства Андрей Чибисов. Объем федеральных субсидий в этом году составляет 735 млн рублей.

Всего же правительство разработало 102 тарифа в сфере энергетики и коммунального комплекса.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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