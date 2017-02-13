В России создан федеральный штаб по тушению лесных пожаров

Москва, , 14:37 — REGNUM Постановлением правительства РФ утвержден порядок формирования штабов по координации деятельности по тушению лесных пожаров. Это позволит обеспечить взаимодействие органов власти, организаций и лиц, ответственных за организацию тушения лесных пожаров в России, сообщается на сайте правительства РФ.

Введение типовой формы сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Федерации обеспечит единый методический подход органов исполнительной власти регионов при планировании мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в лесах.

Также в целях повышения эффективности мер пожарной безопасности в лесах и тушению лесных пожаров внесены изменения в Федеральный закон «О пожарной безопасности», которыми предусматривается создание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров и соответствующих штабов в федеральных округах. Порядок формирования таких штабов определяется правительством России.

Согласно положению штабы будут создаваться решением Рослесхоза. Рослесхозом также будут назначаться руководители штабов, их заместители, утверждаться состав штабов и их регламент, который устанавливает задачи штабов и функции их руководителей, определяться порядок их функционирования.

Принятое решение позволит обеспечить координацию действий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров в России, особенно в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, ежегодно имеющих наибольшие площади лесных пожаров.