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«Высокие цены на нефть обеспечивают рублю стабильность»

Экономика
При нынешней денежно-кредитной политике ЦБ укрепление рубля может продлиться долго, предупреждает эксперт
Российский рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российский рубль

Москва, 13 февраля 2017, 14:35 — REGNUM  Инвесторы никак не отреагировали на интервенции ЦБ и Минфина, поскольку на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высоких цен на нефть в Россию привлекаются «горячие деньги». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя рекордное укрепление рубля.

«Укрепление рубля будет продолжаться, пока цены на нефть марки Brent остаются выше отметки 55 долларов за баррель. Высокие цены на нефть подстегивают инвесторов инвестировать в фондовый рынок России или же использовать рубль в качестве цели в рамках операций «керри-трейд». Высокие цены на нефть обеспечивают рублю стабильность и минимизируют риски ослабления, что привлекает «горячие деньги» на российские рынки», — отметил он.

Такая тенденция может продолжаться и далее, несмотря на усилия монетарных властей, предупредил он. «Такая ситуация может продлиться очень долго, особенно на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Кстати, именно поэтому инвесторы никак не отреагировали на интервенции ЦБ и Минфина», — подчеркнул эксперт.

13 февраля торги на Московской бирже стартовали с нового укрепления российской валюты на фоне колебаний нефтяных цен. Стоимость доллара опустилась на минимуме до 57,9625 рублей, что на 27,75 коп. ниже уровня закрытия торгов на предыдущей неделе. Ниже отметки 58 рублей курс доллара упал впервые с 24 июля 2015 года. Между тем Минфин с 7 февраля проводит валютные интервенции, цель которых — ослабить курс рубля для наполнения доходов бюджета и резервных фондов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Рубль нацелился на уровень 55 к доллару США»

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