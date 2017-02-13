Минпромторг поддерживает запрет скидок на алкоголь

Москва, , 14:33 — REGNUM Минпромторг поддерживает запрет продажи алкоголя со скидками и по акциям, заявил министр Денис Мантуров.

«Я думаю, это правильно», — сказал Мантуров, отметив, что скидки мотивируют «быстрее покупать алкоголь».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне законопроект о запрете продажи алкоголя по промоакциям был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР. Согласно законопроекту, не допускается стимулирование продажи алкогольной продукции, в том числе распространение алкогольной продукции среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков, а также применение скидок с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов.

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