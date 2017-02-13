Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд

Киев, , 14:28 — REGNUM Международный валютный фонд предложил правительству Украины утвердить редакцию меморандума, который предусматривает повышение с 1 апреля 2017 г. цены газа украинской добычи до уровня цены импортного газа. Такое решение приведет к повышению тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго, считает эксперт по энергетике, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Со своим комментарием для прессы он выступил сегодня, 13 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Новый меморандум с МВФ — это путь к повышению цены для населения и теплокоммунэнерго с нынешних 6800−6900 грн. за 1000 куб. м до нового рекордного уровня в 10.000−11.000 грн. Это означает, что нынешние платежки за тепло или газ для отопления в 2000—4000 грн с легкостью превратятся в 3500—6500 грн. Так что в будущем за отопительный сезон потребитель будет вынужден заплатить 15 000−26 000 грн», — прогнозирует эксперт.

Согласно данным, озвученным Корольчуком, сейчас «Нафтогаз» закупает газ украинской добычи в компании «Укргаздобыча» по цене 4849 тыс. грн. за 1000 куб. м (примерно 180 долл.). Цена импортного газа согласно прогнозам в 2017 году составит около 245 долл. Такая же средняя цена импортного газа заложена в бюджет. Это будет означать, что «Нафтогаз» будет закупать газ у «Укргаздобыча» по цене 6900 грн.

«При этом, как и все предыдущие повышения, очередной рост тарифов на газ будет необоснованным и крайне жестоким по отношению к гражданам Украины. Ведь в своих инвестиционных программах компания «Укргаздобыча» признает, что на начало 2017 г. для компании абсолютно выгодна цена на газ максимум в 3500 грн за 1000 куб. м. В то же время, даже такая цена является неподъемной для «Укргаздобычи», поскольку в компании отсутствуют технические возможности для инвестиционного освоения полученных средств», — отмечает специалист далее.

При таких условиях привязка цены добычи газа на Украине к стоимости импортного газа — это абсурдный шаг, утверждает Юрий Корольчук.

«Но он абсурден только на первый взгляд. В действительности, рост цены на газ для потребителя в 10 000−11 000 грн. за 1000 куб. м будет способствовать разрастанию коррупции и злоупотребления при использовании дополнительных средств. Дополнительные средства для освоения получит «Укргаздобыча». Если раньше планировали в 2017 г. получить 18 млрд грн., то после повышения цены на газ сумма составит примерно 30 млрд грн. Но эти деньги не будут использованы для увеличения добычи газа. Они будут потрачены на закупку оборудования и обслуживания, которые «Укргаздобыча» не способно эффективно использовать. То есть, фактически речь идет о масштабной коррупции в сфере газодобычи. И псевдо-антикоррупционные системы на самом деле только будут помогать «осваивать» избыток средств», — заявляет он.

В завершение член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий констатирует, что предложение МВФ для Украины по цене на газ лишь подтверждает окончательную деградацию МВФ как международного института.

«Международный валютный фонд должен был предложить Украине как проблемной стране модель развития экономики. А в результате МВФ предлагает украинской экономике также упадок и деградацию. Решение о повышении цены на газ только продолжает раскручивать спираль уничтожения экономики и подрывать финансовые возможности трудоспособного населения. В том числе и из-за необходимости вслед за повышением цены на газ увеличить тарифы на газ и тепло. А это повлечет за собой увеличение объема субсидий из прогнозируемых 52 млрд. грн. до 65−70 млрд. грн. в 2017 г. А в 2018 г. субсидии могут составить более 110 млрд. грн. И тогда уже даже не поможет эмиссия и девальвация гривны, к которой обязательно уже с 2017 года будет более активно прибегать Нацбанк и правительство, поскольку это может остаться единственным шагом для поддержания иллюзии функционирования экономики», — резюмировал Юрий Корольчук.

Отметим, что согласно последним данным, состоянием на 13 февраля запасы природного газа в газохранилищах Украины уменьшились до уровня 8,969 млрд. кубометров. По оперативной информации центрального диспетчерского департамента компании Укртрансгаз, суточный отбор природного газа осуществляется на 10 хранилищах в режиме 71 млн кубометров. Сообщается, что для покрытия потребностей потребителей используется природный газ отечественной добычи — 57 млн кубометров в сутки, импортированный из Европы — 47,8 млн кубометров в сутки, а также накопленный в газохранилищах. По данным Укртрангаза, в январе текущего года из подземных хранилищ Украины было отобрано 2,1 млрд кубометров топлива.