16,5 тонны белорусской говядины не пустили в Смоленскую область

Смоленск, , 14:00 — REGNUM 16,5 тыс. тонн охлажденной говядины, которая ввозилась с территории Белоруссии в Смоленскую область, забраковали инспекторы управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 февраля в пресс-службе ведомства.

Груз был остановлен в пункте принятия уведомлений «Красный Камень» на автодороге М13 «Брянск-Гомель» 11 февраля. Охлажденная говядина в четвертинах, произведенная в Белоруссии, Пружанским районным потребительским обществом «Продтовары», должна была быть доставлена в Воронежскую область. Груз сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным Государственной ветеринарной службой Республики Белоруссия.

Однако при осмотре специалисты установили, что на части полутуш оттиски ветеринарные клейма нечитаемы. В результате было принято решение о возврате товара отправителю.

За последнее время это далеко не первый случай запрета на ввоз в Россию с территории Белоруссии мяса говядины. Так, 25 января, смоленские инспекторы Россельхознадзора не пропустили через границу более 16 тонн говядины, а также мясных полуфабрикатов производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ввозимых из Белоруссии в Россию. Несколькими днями позже была выявлена партия мяса из Белоруссии, около 10 тонн, с нечитаемыми ветеринарными клеймами.

По данным управления Россельхознадзора, в последнее время объемы ввоза мяса говядины под видом крупнокусковых полуфабрикатов со стороны Республики Белоруссия резко выросли. По мнению ведомства, речь может идти «о существующей вероятности легализации мяса украинского происхождения».

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта. Лукашенко возмутили ограничения, которые российское ведомство ввело в отношении ряда белорусских производителей. С 6 февраля Россия ввела ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.