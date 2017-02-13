«Газпром» нарастит уставный капитал Nord Stream 2 на €1,425 млрд

Москва, , 13:39 — REGNUM Энергетическая корпорация «Газпром» намерена приобрести дополнительные акции компании Nord Stream 2, являющейся оператором проекта «Северный поток-2», на сумму €1,425 млрд. Такое решение одобрено советом директоров корпорации, сообщает 13 февраля «Коммерсантъ».

"Определить, что исходя из рыночной стоимости, цена приобретаемых ПАО «Газпром» 71,25 тыс. дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG должна составить €1,425 млрд», — отмечают в «Газпроме».

Ранее стало известно, что в текущем году на строительство магистрального газопровода Nord Stream 2, идущего через Балтийское море из России в Германию, «Газпром» собирается выделить около 111 млрд руб. Эта сумма примерно в 1,5 раза больше той, которую «Газпром» хотел вложить в проект изначально как акционер.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля совет директоров «Газпрома» согласовал покупку компанией 50% акций Nord Stream 2 AG. Таким образом, Nord Stream 2 AG стала принадлежать российской корпорации на 100%.

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