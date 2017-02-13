Евро подешевел на 90 копеек — ЦБ РФ
Официальный курс доллара опустился на 78,38 копейки
Москва, 13 февраля 2017, 13:38 — REGNUM Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю, евро подешевел почти на рубль, говорится в сообщении регулятора.
Официальный курс доллара опустился на 78,38 копейки и составил 58,0319 рубля. Евро потерял 91,62 копейки и составил 61,7662 рубля.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 14 февраля, упала на 84,34 копейки — до 59,7288 рубля.
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