Евро подешевел на 90 копеек — ЦБ РФ

Москва, , 13:38 — REGNUM Банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю, евро подешевел почти на рубль, говорится в сообщении регулятора.

Официальный курс доллара опустился на 78,38 копейки и составил 58,0319 рубля. Евро потерял 91,62 копейки и составил 61,7662 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 14 февраля, упала на 84,34 копейки — до 59,7288 рубля.