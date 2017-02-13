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Украина подала второй иск против России в ВТО. На очереди третий

Экономика
Киев требует снять запрет на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию

Киев, 13 февраля 2017, 13:35 — REGNUM  Украина подала иск против Российской Федерации в ВТО из-за ограничений на транзит украинских товаров. Об этом 13 февраля говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что украинская сторона просит Всемирную торговую организацию создать группу экспертов в рамках урегулирования спора с РФ об ограничении транзита товаров с территории Украины через территорию России в третьи страны.

«9 февраля 2017-го Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Киргизию (DS512 «Россия — мероприятия по транзитному движению»)», — говорится в сообщении.

По данным украинского правительства, около 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Киргизию пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны властей РФ.

«Поскольку на первом этапе Россия не готова была к урегулированию спора и не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой. Для начала следующего этапа рассмотрения спора (рассмотрения дела по существу) в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов», — отмечается в материале.

При этом в украинском министерстве потери от ограничений экспорта товаров в Казахстан и Киргизию оценили в 400 млн долларов, а также обвинили власти РФ в «торговой агрессии». «С момента применения ограничительных мер, которые обжалуются, экспорт товаров с Украины в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Киргизию оцениваются в объеме более $0,4 млрд. Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) с Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены», — считает заместитель министра Наталья Микольская.

В пресс-службе заверили, что позиция официального Киева базируется на четких юридических аргументах и подкреплена бесспорными доказательствами, что обеспечивает поддержку ключевыми зарубежными партнерами, среди которых в первую очередь ЕС и США. Сейчас ведется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в Россию.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что Украина потеряла $1 млрд из-за ограничений транзита по территории России. «Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории России составляют более миллиарда долларов — это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки, а еще это потери перевозчиков», — сказал Довгань.

Напомним, иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против Российской Федерации. 14 сентября 2016 года Украина направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ.

«Консультации, которые продолжатся в течение 60 дней, — обязательная досудебная стадия разрешения спора. Если в течение этого срока стороны не найдут взаимоприемлемое решение, сторона, инициировавшая консультации, имеет право потребовать учреждения третейской группы. Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ведомствами внимательно изучит запрос Украины и содержащиеся в нем аргументы», — говорилось в сообщении Минэкономразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает прямые транзитные перевозки грузов с Украины в Кыргызстан.

Как говорится в документе, международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины в Кыргызстан через РФ осуществляются только с территории Беларуси. При этом грузовые помещения транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, где перевозятся транзитные товары, должны быть опломбированы, в том числе с применением технологии навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, говорится в указе Путина.

Также введен полный запрет транзита товаров, подпадающих под действие российского эмбарго (например, мясо, молочные продукты, овощи) и на которые в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от 0. Указ вступил в силу с 1 июля и будет действовать до 31 декабря 2017 года. До этого же срока продлены аналогичные транзитные ограничения на поставки грузов с Украины в Казахстан.

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