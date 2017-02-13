В Воронеже четыре тысячи человек остались без отопления

Воронеж, , 13:16 — REGNUM Около четырех тысяч жителей Ленинского района Воронежа, неделю назад несколько часов проведшие без отопления при 20-градусном морозе, 14 февраля вновь остались без тепла, на этот раз — планово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, подача тепла в 17 жилых домов по улицам Моисеева, Челюскинцев, Ворошилова прекращена с 11:00 до 16:00 — для проведения плановых ремонтных работ на трубопроводе системы теплоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в этом районе произошла крупная коммунальная авария — из-за прорыва в системе теплоснабжения без тепла остались 17 жилых домов на названных улицах. В тот период в Воронеже стояли серьезные морозы — дневная температура воздуха составляла около 15…17 градусов ниже нуля, ночная — ниже 20 градусов мороза.

Добавим, что по данным на середину 2016 года, средний возраст тепловых сетей в областном центре составлял более 25 лет, а уровень износа — около 60%.

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