Реконструкцию аэропорта «Воронеж» рассчитывают завершить в 2017 году

Воронеж, , 12:55 — REGNUM Реконструкция международного аэропорта «Воронеж» на данный момент проведена на 90%, все работы планируется завершить в текущем, 2017 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Воронежской области, говорилось 10 февраля на встрече главы региона Алексея Гордеева с заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем.

Как отмечалось на встрече, для ускорения темпов работ проект реконструкции может быть включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год — в этом случае все работы могут быть завершены уже до конца текущего года.

Еще одной темой встречи стали перспективы сотрудничества Воронежской области с Израилем — речь шла о реализации пилотного российско-израильского проекта по развитию молочного животноводства: договоренность о развитии молочных кластеров при участии израильских компаний в Воронежской области была достигнута в прошлом году. Также регион планирует организовать поставки говядины местного производства в Государство Израиль. В ходе встречи Алексей Гордеев и Аркадий Дворкович обсудили, каким образом можно интенсифицировать работу по подготовке пилотного российско-израильского проекта по развитию молочного животноводства и приступить к его реализации уже в этом году.

Реконструкция аэропорта «Воронеж» началась в 2008 году. На первом этапе была проведена реконструкция искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы, разворотных площадок, водосточно-дренажной системы, светосигнального оборудования, патрульной дороги и ограждения аэродрома. В 2013 году стартовал второй этап проекта — в его рамках проведена реконструкция рулежной дорожки №3, светосигнального оборудования, перрона с местами стоянок самолетов, а в 2014 году — очередной этап реконструкции аэродромного комплекса: реконструирована входная группа, остеклен фасад здания со стороны перрона; проведены инженерные коммуникации и установлены современные ТВ-панели. В 2015 году основную часть реконструированного здания аэровокзала ввели в эксплуатацию. Очередной этап реконструкции воронежского аэропорта был завершен в декабре 2016-го: аэропорт получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на эксплуатацию рулёжных дорожек РД-А и РД-В, а значит — возможность использовать три рулежные дорожки вместо одной. Сегодня международный аэропорт Воронеж способен одновременно принять и обслужить до 20 воздушных судов.