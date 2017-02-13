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К 2020 в развитие Самары будет вложено 50 млрд рублей

Экономика
К ЧМ мира по футболу-2018 в России и к празднованию 50-летия первого автомобиля ВАЗа
Василий Суриков. Самара. 1880 Василий Суриков. Самара. 1880

Самара, 13 февраля 2017, 12:40 — REGNUM  Программа подготовки Самары к ЧМ по футболу в России и исполнение плана подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗа, позволит до 2020 года вложить в благоустройство и развитие всех сфер жизни города около 50 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на заседании в облправительстве, сообщает ИА REGNUM.

По словам главы области, в 2017 году на основе государственно-частного партнерства в области появятся 4 новых ледовых дворца спорта.

По данным облправительства, в рамках программы по подготовке Самарской области к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу привлечены федеральные средства в объеме 698 млн рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры.

На 2017 год запланированы расходы на капитальное строительство в области в размере 12,9 млрд рублей, Минстрою региона уже выделены дополнительно 2,8 млрд рублей за счет средств областного бюджета. Основной объем выделенных средств будет направлен на объекты образования — 248,8 млн рублей, объекты подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу — 809,8 млн рублей, объекты спорта — 305,4 млн рублей, а также на объекты социальной инфраструктуры в рамках программы развития жилищного строительства в Самарской области — 1,1 млрд рублей (в рамках данной программы министерством привлечены в область федеральные средства на сумму 1,7 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило увеличение расходов на подготовку чемпионата-2018 по футболу в России на 19,1 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменения внесены в ранее утвержденную программу подготовки к мундиалю. Смета на подготовку уже увеличивалась на 1,4 млрд рублей — в сентябре 2016 года.

В настоящее время расходы на прием чемпионата мира по футболу составляют 638 млрд 842,6 млн рублей. Из них 350 млрд 451,1 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн — из средств региональных бюджетов, а 196 млрд 179,3 млн направят юрлица.

Общий объем финансирования мероприятий к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 14,5 млрд (все они предусмотрены для реализации мероприятий в части капитального строительства), из бюджета Самарской области — 21,9 млрд, внебюджетные источники — 10,3 млрд, такие данные предоставил Минстрой региона.

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Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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