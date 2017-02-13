«Доллар способен подешеветь до 56 рублей»

Москва, , 12:20 — REGNUM Взлет рубля продолжается внутри валютной секции российского рынка. Самый резонный вопрос: до какого предела способен подешеветь американский доллар и, соответственно, сможет укрепиться национальная валюта? На прошлой неделе доллар спустился к минимальной за 18 месяцев отметке, а сегодня, 13 февраля, с утра ее успешно обновил. Теперь локальное «дно» стоит на уровне 57,96 руб. Техническая картина допускает вероятность снижения американской валюты в область 56−57,50 руб. с поддержками на 56,83 руб. и 56,56 руб. соответственно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Минимум лета 2015 года находится на уровне 53,00 руб., это был июнь. Дальше доллар начал поступательный рост с откатами, который продолжался девять месяцев подряд. Учитывая, что нефть Brent находится с 10 января в устойчивом среднесрочном торговом диапазоне $54−57,50 за баррель и пока не собирается его покидать, напрашивается логичный вывод о том, что импульс к укреплению рубля идет все-таки изнутри. Это значит, что торги carry trade снова толкают российскую валюту в ту сторону, куда интересно спекулянтам. Эта теория легко находит подтверждение в новостном потоке, ведь ранее Центробанк РФ довольно четко дал понять, что потенциал снижения ключевой ставки выглядит умеренным, что только добавило рублю привлекательности. Разница в процентных ставках приводит все новые денежные объемы в российскую секцию валютного рынка, поскольку рубль все еще выглядит наиболее доходным активом среди прочих равных», — считает Бодрова.

«В пользу рубля играют и скрытые операции по покупке валюты Минфином через Центробанк. Все верно, они именно поддерживают, потому что ни одно из ведомств не публикует цифры по сделкам внутри дня покупки. А если они есть, то никак не ощущаются. Отсутствие информационного давления и ясности в шагах финансовых структур позволяют рублю торговаться в ту сторону, которая более интересна для участников торгов. Получается, что пока у рубля нет особенных сдерживающих факторов. Пока нефть дорогая, власти будут мириться с дорогим рублем. На подобном фоне техническая картина дает довольно объективное представление о дальнейших движениях», — высказала свое мнение эксперт.