Валютным ипотечникам отказали в реструктуризации кредитов Москоммерцбанка

«Апелляционная инстанция, к сожалению, отказала нам в удовлетворении жалобы»

Москва, , 12:10 — REGNUM Московский городской суд (Мосгорсуд) отказал валютным ипотечникам в реструктуризации кредитов Москоммерцбанка. Об этом сообщил адвокат истцов Вячеслав Курилин в интервью ТАСС.

«Апелляционная инстанция, к сожалению, отказала нам в удовлетворении жалобы, но все настроены идти до конца, — сказал адвокат. — Сейчас готовим кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда».

При этом Курилин добавил, что если президиум Мосгорсуда также откажет, то валютные ипотечники будут обращаться в Верховный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2016 г. Никулинский суд Москвы отказал 52 валютным ипотечникам в удовлетворении коллективного иска к Москоммерцбанку. Они обратились в суд с просьбой обязать кредитную организацию реструктуризировать договоры ипотечного кредитования по курсу, который для этой цели рекомендовал ЦБ в январе.

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