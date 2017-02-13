Понедельник, 13 Февраля 2017 года
12:53:14 МСК

Очередная партия «санкционки» обнаружена в Мурманске

Экономика
Всю продукцию сняли с реализации, изъяли у собственника и уничтожили методом сжигания
Овощи и фрукты
ptra
Овощи и фрукты

Мурманск, 13 февраля 2017, 12:02 — REGNUM  

Сотрудники мурманского управления Россельхознадзора выявили и уничтожили на заводе термической обработки твёрдых бытовых отходов 140 килограммов овощей и грибов, поставленных из Польши и Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работниками управления совместно с сотрудниками мурманской таможни было обнаружено 48,2 килограмма томатов, 25,6 кг шампиньонов, 9,8 кг баклажан и 4,9 килограмма лука-порея из Польши, а также 52 килограмма турецких томатов, — отметили в Россельхознадзоре. — Вся незаконно ввезённая подкарантинная продукция была снята с реализации, изъята у собственника и уничтожена методом сжигания на Мурманском заводе термической обработки твёрдых бытовых отходов».

Как напомнили в ведомстве, продукты, попадающие под введённое Россией эмбарго, в случае попытки ввоза на территорию страны подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года. Соответствующий указ 29 июля того же года подписал президент России Владимир Путин.

Добавим, Россия ввела запрет на ввоз продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции, 6 августа 2014 года. Летом 2016 запрет был продлён до 31 декабря 2017 года. Он распространяется на США, Канаду, Австралию, государства Евросоюза, Норвегию, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Турцию и Украину.

Отметим, это не первый случай выявления и уничтожения подкарантинной продукции в регионе. Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года под Мурманском уничтожили около 2 тонн томатов, китайской капусты, яблок и грибов шампиньонов.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Мурманском сожгли 2 тонны подкарантинной продукции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-украинские продовольственные эмбарго
Главное сегодня
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
Литва признала свое участие в конфликте на Украине
ВильнюсЛитва Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
13.02.17
Валерий РокотовЗаговор против Рождества
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
13.02.17
Эстония учит оппозицию Белоруссии отбиваться от «госхакеров»
ТаллинЭстония Прозападная оппозиция в Белоруссии Политика
NB!
13.02.17
«Работа редакции парализована»: в Югре у журналистов проходят обыски
СургутЮграРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
13.02.17
Падение доллара до 55 рублей вполне вероятно?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Путин, Медведев, даже Аллах: глава Дагестана о «парадоксе Абдулатипова»
МахачкалаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
13.02.17
Сергей Митин подготовил заявление для прессы
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры
ПсковРоссия Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Доверие жителей России к теленовостям снизилось — опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
13.02.17
Михаил Нейжмаков«Ослабленные» губернаторы уязвимы
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное