Очередная партия «санкционки» обнаружена в Мурманске

Всю продукцию сняли с реализации, изъяли у собственника и уничтожили методом сжигания

Мурманск, , 12:02 — REGNUM



Сотрудники мурманского управления Россельхознадзора выявили и уничтожили на заводе термической обработки твёрдых бытовых отходов 140 килограммов овощей и грибов, поставленных из Польши и Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работниками управления совместно с сотрудниками мурманской таможни было обнаружено 48,2 килограмма томатов, 25,6 кг шампиньонов, 9,8 кг баклажан и 4,9 килограмма лука-порея из Польши, а также 52 килограмма турецких томатов, — отметили в Россельхознадзоре. — Вся незаконно ввезённая подкарантинная продукция была снята с реализации, изъята у собственника и уничтожена методом сжигания на Мурманском заводе термической обработки твёрдых бытовых отходов».

Как напомнили в ведомстве, продукты, попадающие под введённое Россией эмбарго, в случае попытки ввоза на территорию страны подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года. Соответствующий указ 29 июля того же года подписал президент России Владимир Путин.

Добавим, Россия ввела запрет на ввоз продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции, 6 августа 2014 года. Летом 2016 запрет был продлён до 31 декабря 2017 года. Он распространяется на США, Канаду, Австралию, государства Евросоюза, Норвегию, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Турцию и Украину.

Отметим, это не первый случай выявления и уничтожения подкарантинной продукции в регионе. Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года под Мурманском уничтожили около 2 тонн томатов, китайской капусты, яблок и грибов шампиньонов.

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