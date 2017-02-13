В Хакасии выявили картельный сговор при закупках медицинских изделий

Абакан, , 11:56 — REGNUM В Хакасии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о картельном сговоре при закупках медицинских изделий. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 февраля, сообщили в республиканской прокуратуре.

Уточняется, что фигурантами уголовного дела стали 37-летний директор ООО «Аквадез» Евгений Рукосуев и другие неустановленные лица. По данным ведомства, в 2016 году Рукосуев и руководители нескольких аффилированных юридических лиц, занимавшихся поставками медицинских изделий, в том числе для медицинских организаций Хакасии, заключили устные антиконкурентные соглашения. Их целью было поддержание цен и обеспечение победы на торгах заранее определенных участников картеля. По результатам торгов заключались контракты на поставку медицинского оборудования и препаратов за счет средств разных уровней бюджета.

В результате проведенных по такой схеме закупок медицинских товаров (оборудования, изделий, лекарственных препаратов) Рукосуев и неустановленные лица извлекли доход в особо крупном размере — более 600 млн рублей.

Предприниматель заключен под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Добавим, о возбуждении дела по картельному сговору при госзакупках лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования ИА REGNUM сообщили также в республиканском УФАС.

Антимонопольщики уточнили, что выявлены признаки нарушения закона «О защите конкуренции» между 11 участниками торгов. В том числе в этом списке значится компания «Аквадез».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2016 года в Хакасии произошел громкий коррупционный скандал. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Среди фигурантов — теперь уже бывший руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов, а также трое сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четверо директоров подконтрольных им коммерческих организаций. По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств на сумму более 195 миллионов рублей.

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