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«Рубль нацелился на уровень 55 к доллару США»

Экономика
Минфину и ЦБ остается только воздействовать на рубль словесно, считает эксперт
Рубль к доллару
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль к доллару

Москва, 13 февраля 2017, 11:51 — REGNUM  Рубль укрепляется, прежде всего, за счет действий кэрри-трейдеров, объемы их операций соответствуют объему валютных интервенций ЦБ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля гендиректор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, комментируя очередное рекордное укрепление курса рубля.

«Рубль укрепляется сейчас, прежде всего, за счет операций кэрри-трейдеров, которые зарабатывают на разнице процентных ставок в развитых странах и России, и делают это в больших объемах, способных серьезно сдвинуть курс рубля вверх. Можно предположить, что на текущий момент эти объемы сопоставимы с объемами валютных интервенций Центробанка, поэтому Минфину и ЦБ остается только воздействовать на рубль словесно и ждать разрешения на смягчение кредитно-денежной политики, на снижение ключевой ставки», — говорит он.

Аналитики регулятора точно так же смотрят на график и видят, что рубль нацелился на уровень 55 к доллару США, констатирует эксперт. «Можно предположить, что закупка валюты в резервные фонды будет происходить на этом уровне или чуть раньше. Дальше может быть снижена ключевая ставка, плюс на рубль будет воздействовать бюджетный дефицит, сохраняющиеся санкции, низкий экономический рост ‑ и интерес кэрри-трейдеров постепенно стихнет. Нефть пока тоже не дает хороших поводов для роста рубля, отметка 57,5 долларов за баррель Brent держится уже с начала декабря 2016 года», — подчеркивает аналитик.

Между тем частным инвесторам имеет смысл поторопиться с покупкой валюты, считает Шустов. «Частным инвесторам можно пожелать успеть купить валюту до того, как ее начнут закупать регуляторы, до того, как с сильным курсом рубля начнут действительно бороться макроэкономическими методами», — рекомендует он.

13 февраля торги на Московской бирже стартовали с нового укрепления российской валюты на фоне колебаний нефтяных цен. Стоимость доллара опустилась на минимуме до 57,9625 рублей, что на 27,75 копеек ниже уровня закрытия торгов на предыдущей неделе. Ниже отметки 58 рублей курс доллара упал впервые с 24 июля 2015 года. Одновременно курс евро снизился до 61,32 рублей, что на 63 коп. ниже уровня закрытия торгов 10 февраля. Этот минимум стал низшей точкой падения курса евро с 29 июня 2015 года.

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