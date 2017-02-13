Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с середины 2015 года

Москва, , 11:22 — REGNUM В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты опускался ниже 58 рублей. Евро торгуется ниже 62 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость доллара расчетами «на завтра» на 10:28 мск снижалась на 14 копеек до 58,1 рубля, европейская валюта подешевела на 15 копеек, до 61,8 рубля. Падение курса доллара ниже 58 рублей произошло впервые с июля 2015 года, отмечают «Ведомости».

По мнению специалистов, укрепление российской валюты обусловлено сравнительно высоким уровнем стоимости нефти, а также востребованностью рубля на фоне сохраняющих свою привлекательность операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.

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