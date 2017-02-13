В Мурманской области снова снизился прожиточный минимум

Сейчас он составляет 13562 рубля

Мурманск, , 11:21 — REGNUM



Постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, его величина в расчёте на душу населения 13 562 рубля, для трудоспособного населения — 14 138 рублей, для пенсионеров — 11 327 рублей, для детей — 13 886 рублей.

«Чтобы не допустить снижение уровня социальной помощи малообеспеченным гражданам, постановлением предусмотрено предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат и оказание социальных услуг с применением показателей, установленных за II квартал 2016 года», — пояснили в пресс-службе правительства области.

Напомним, в последний раз величина прожиточного минимума в Мурманской области менялась в ноябре прошлого года. Тогда она снизилась на 65 рублей и составила в расчёте на душу населения 13 666 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, определение величины прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной поддержки малоимущим гражданам.

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